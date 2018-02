Pubblicato il: 4 febbraio 2018 alle 11:22

Napoli, centro storico: Servizi di controllo per la prevenzione e la repressione di fenomeni d’illegalità diffusa e di quelli riguardanti la violenza minorile eseguiti dai Carabinieri della Compagnia Napoli centro insieme a colleghi del Reggimento Campania e della Compagnia Speciale.

In piazza del Plebiscito è stato sorpreso e denunciato per porto abusivo di coltello un 16enne della zona di via Salvator Rosa trovato in possesso di un coltello a serramanico, che gli è stato sequestrato.

Nella stazione metro di Montesanto è stato invece denunciato un 18enne già noto alle ffoo, sempre della zona di Salvator Rosa, trovato in possesso di altro coltello a serramanico.

Alla fermata metro di via Toledo è stata denunciata una signora rumena 33enne affidataria di due minorenni che impiegava nell’accattonaggio. I due minori, una 13enne e un 16enne, che erano in possesso di 135 euro complessivi ritenuti provento della citata attività, sono stati segnalati all’AG.

Identificati 95 minorenni, 23 dei quali sono stati riaffidati a genitori; controllati 15 veicoli, con il sequestro o il fermo amministrativo di 7 scooter mancanti di copertura assicurativa o guidati senza casco.