Pubblicato il: 24 gennaio 2018 alle 08:51

Latina Scalo: Nella nottata del 23 gennaio 2018, in latina, Piazza San Giuseppe, ignoti, dopo essersi introdotti nella Chiesa San Giuseppe Lavoratore, asportavano l’offertorio contenente circa 20 euro in monete e tentavano di scardinare la cassaforte murata della sacrestia senza riuscire nell’intento. Nel corso della mattinata, i militari della stazione di Borgo Podgora, in servizio di controllo del territorio, rinvenivano nei pressi della stessa chiesa, un’autovettura Opel Corsa provento di furto, asportata il 29 dicembre scorso in Cisterna di Latina. All’interno del veicolo è stato recuperato il denaro provento del furto, che veniva riconsegnato al parroco.