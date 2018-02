Pubblicato il: 3 febbraio 2018 alle 21:27

L’uomo bloccato per il ferimento di sei persone oggi a Macerata è un ex candidato della Lega Nord. Ha un tatuaggio sulla fronte, una svastica. Classe 1989, incensurato. È stato bloccato dai Carabinieri, dopo aver sparato ad alcuni stranieri: al momento del fermo era avvolto in una bandiera tricolore e ha fatto il saluto fascista. Si chiama Luca Traini e dopo la sparatoria si è fermato con l’auto davanti al monumento ai Caduti di Macerata, è quindi sceso dall’auto e ha gridato “Viva l’Italia”. Sul sedile dell’auto è stata trovata la pistola, una tuta mimetica, e sul cruscotto appunti scritti a penna e bottiglie d’acqua.

Un raid razzista che ha portato al ferimento stamattina verso le 11 sparando dall’auto in corsa di sei persone africane: cinque uomini e una donna. Traini è originario di Tolentino ed è stato bloccato dai militari dopo un’ora in piazza della Vittoria, proprio davanti al Monumento ai Caduti. Una volta braccato dai carabinieri, ha ammesso di essere l’autore del folle gesto.

Fortunatamente quattro dei feriti, tra cui la donna, sono stati già dimessi dall’ospedale. Mentre le altre due vittime sono in condizioni più gravi: un uomo è stato ferito alla gamba, l’altro al braccio ed è stato trasportato all’ospedale di Ancona.

I precedenti

Traini nel 2017 era candidato alle elezioni comunali di Corridonia, per la Lega Nord e prese zero preferenze. In passato, è stato anche cacciato dalla palestra che frequentava.

di redazione