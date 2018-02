Pubblicato il: 2 febbraio 2018 alle 20:58

Operazione accuse la Polizia Stradale di Milano esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone, sodalizio criminale specializzato in furti d’auto e riciclaggio

Nell’ambito dell’operazione accuse, coordinata e diretta dal sostituto procuratore della Repubblica di Milano Dott. David Monti, la squadra di PG della Polizia Stradale di Milano ha eseguito custodie cautelari in carcere nei confronti di n. 4 cittadini italiani: B.F. (classe 66 di Rozzano) D.R.P. (classe 61 di Milano) D.V. (classe 68 di Rozzano) e D.E.(classe 47 di Cuneo ma residente a Milano).

Le attività, operate tramite servizi di pedinamento, analisi di filmati di impianti di video sorveglianza, analisi di tabulati telefonici, acquisizioni documentali, individuazioni fotografiche e l’ascolto di testimoni, hanno consentito di individuare i soggetti quali facenti parte di un sodalizio criminale specializzato nel furto e riciclaggio di autovetture di alta gamma (in particolare Suv Land Rover). Si è scoperto che gli arrestati, a bordo di autovetture intestate a prestanome, si aggiravano presso i parcheggi pubblici cittadini oltreché quelli dei grandi ospedali e dei centri commerciali milanesi; se necessario, seguivano le vittime. Una volta individuato il veicolo da trafugare, quindi, gli arrestati si introducevano all’interno dello stesso utilizzando, oltre alle più conosciute tecniche meccaniche altre metodologie quali lì utilizzo di apparecchiature elettroniche atte a disturbare le frequenze radio dei telecomandi di chiusura (cd. jammer) ed, una volta risolto il problema dell’apertura del veicolo, i rei, utilizzando un’idonea interfaccia da applicare alla presa diagnostica del veicolo (cd. e/o una chiave vergine identica in tutto a quella originale, in pochi secondi, riuscivano ad avviarne il motore. Infine, il veicolo veniva nascosto all’interno di box affittati presentandosi con nomi falsi. I dispositivi antifurto venivano successivamente disattivati e sulle automobili venivano applicate targhe improprie per il successivo riciclaggio.