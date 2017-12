Pubblicato il: 29 dicembre 2017 alle 17:48

Sono circa le ore 02.00 della notte di Natale quando la Centrale Operativa della Polizia Stradale di Novate Milanese allerta gli equipaggi sul territorio per il furto, appena commesso, di un’autovettura WV Polo, quasi nuova, di proprietà di G.L, rubata in centro città a Corbetta (MI).

La segnalazione indica che il veicolo si trovi a percorrere la A/4 Torino-Trieste: immediatamente un equipaggio della Polizia Stradale della Sezione di Milano intercetta l’autovettura all’altezza della Barriera della Ghisolfa, intimando l’alt al conducente che volutamente lo ignora, proseguendo nella sua folle corsa. Ne nasce un inseguimento, realizzato anche con il supporto di altre due pattuglie del Distaccamento Polizia Stradale di Seregno.

Attraverso l’attuazione di un dispositivo collaudato di fermo del veicolo in movimento, l’auto in fuga viene accerchiata ed indirizzata verso l’area di Servizio Lambro Sud: proprio quando il conducente sembra desistere, lo stesso sperona una delle auto di servizio, abbandonando il veicolo e dandosi poi alla fuga nei campi adiacenti.

Scattano subito le ricerche: grazie al lavoro d’intelligence del Reparto di Seregno, realizzato mediante le tecniche info-investigative e l’ausilio della tecnologia, viene individuato in S.A., romeno, 36enne, residente in Corbetta, il conducente dell’auto in fuga, deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza continuata a pubblico ufficiale e ricettazione.

Ad S.A. la fuga natalizia è costata cara: oltre al deferimento all’A.G., sono scaturiti provvedimenti di natura amministrativa: essendo risultato privo della patente di guida, nei suoi confronti è stato elevato un verbale di euro 5000,00.

L’auto è stata immediatamente restituita all’avente diritto che, inizialmente affranto per il furto subìto, si è congratulato con la Polizia Stradale per il rapido e risolutivo intervento, considerandolo un vero e proprio regalo di Natale.