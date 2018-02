Pubblicato il: 9 febbraio 2018 alle 22:15

In data 7 febbraio 2018, personale della Squadra Mobile di Milano e Como all’esito di un’operazione di polizia giudiziaria ha tratto in arresto due cittadini albanesi e proceduto al fermo di p.g. di un cittadino, anch’esso di origini albanesi.

I due giovani albanesi sono stati arrestati dopo aver raggiunto, a bordo di due autovetture, un box sito a Mariano Comense (CO) nella disponibilità del sodalizio, all’interno del quale sono stati rinvenuti 7 kg di cocaina, 4,5 kg di eroina, 2 pistole mitragliatrici, una pistola semiautomatica, un revolver, caricatori per le pistole mitragliatrici e munizionamento per tutte le armi.

Inoltre, nel portabagagli della Citroen C3 condotta da VERBOFSHI Jurgen erano custoditi ulteriori 5 kg di cocaina e 550 grammi di eroina per un totale di oltre 17 kg di droga. Considerato il notevole quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, nonché il rinvenimento di armi, si è proceduto a perquisire l’abitazione e le pertinenze di PROSHKA Agim, a Figino Serenza (CO) dal quale gli agenti della Squadra Mobile hanno visto uscire in staffetta le due autovetture condotte da PROSHKA Edison e VERBOFSHI Jurgen prima di raggiungere il box di Mariano Comense (CO). All’interno dell’abitazione è stato sequestrato denaro contante per un totale di 8.400 euro

Nel video si vede l’imbosco ricavato all’interno della vettura e che poteva contenere fino a 20 kg di sostanza stupefacente.