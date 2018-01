Picchia la moglie in casa e fugge portando con sé la figlia minore. Trovato e arrestato dai Carabinieri

Pubblicato il: 30 gennaio 2018 alle 21:50

Sezze: Alle prime ore del 30 gennaio 2017, i militari della stazione Carabinieri di Sezze Romano, con la collaborazione dei colleghi di Latina Scalo e del Nucleo Operativo e Radiomobile aliquota radiomobile di Latina , su richiesta pervenuta al 112 pronto intervento, traevano in arresto per i reati di “maltrattamenti in famiglia” e “violazione di domicilio”, N.P.39enne, di Sezze.

L’uomo, dopo essersi introdotto dalla finestra del bagno, nell’abitazione della propria moglie, una 35enne di Sezze, con la quale si trova in fase di separazione, la costringeva ad una prima fuga a casa dei vicini, ma una volta fatta ritornare nella propria abitazione, la aggrediva con ripetuti pugni al volto.

Successivamente, il prevenuto prelevava la propria figlia minore portandola con se presso un’abitazione sita in Sabaudia dove era di fatto domiciliato. Raggiunto dai Carabinieri l’uomo è stato arrestato e collocato su disposizione dell’A.G., presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.