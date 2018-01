Pubblicato il: 20 gennaio 2018 alle 19:48

Novi Ligure. I Carabinieri della Stazione di Novi Ligure hanno proceduto all’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura nei confronti di un 51enne novese responsabile della commissione di vari furti in città. Dovrà scontare un anno di reclusione presso il carcere “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.

L’uomo è stato condannato nello specifico per tre furti commessi dal 19 al 28 agosto 2014 in esercizi commerciali. I Carabinieri avevano raccolto elementi probatori inconfutabili nei suoi confronti: un furto fu commesso ai danni della titolare di un bar, alla quale, approfittando di una distrazione, l’uomo aveva asportato la borsa contenente gli effetti personali; il secondo in chiesa, nei confronti di una donna in preghiera, alla quale l’uomo sottrasse la borsa e scappò; l’ultimo furto, a distanza di quasi dieci giorni dal primo, nei confronti di una farmacia, dalle cui casse l’uomo, introdottosi in orario di chiusura, aveva asportato circa mille euro