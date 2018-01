Pubblicato il: 20 gennaio 2018 alle 07:17

Dalle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino sono impegnati in Avellino e Palma Campania (NA) per l’esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari e della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio con divieto di svolgere le attività inerenti a tale ufficio per la durata di 12 mesi, a carico di due persone.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio nonché falsità materiale ed ideologica commessa dal pubblico ufficiale.