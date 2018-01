Pubblicato il: 18 gennaio 2018 alle 20:38

Nella mattinata di oggi militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bari — Reparto Operativo e della Compagnia di Triggiano, unitamente ai carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria hanno dato esecuzione all’ ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere emessa dal

G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura, nei confronti di D’ ADDABBO Vito, CARINGELLA Rocco Michele e MASCIOPINTO Anna quali responsabili, in concorso, del delitto di omicidio in persona di PERRONE Girolamo, fatto commesso con premeditazione ed in danno di prossimo congiunto.

Il D’ ADDABBO quale esecutore materiale, il CARINGELLA e la MASCIOPINTO quali istigatori/determinatori cagionavano volontariamente la morte del PERRONE, persona di anni ventiquattro, celando dietro l’apparenza di un sinistro stradale un articolato progetto delittuoso portato a compimento il 5 ottobre 2016 mediante l’investimento del PERRONE da parte dell’autovettura FIAT Punto targa BJ 088CC condotta dal D’ ADDABBO, a1 fine di lucrare le somme corrisposte dalla compagnia assicurative a titolo di risarcimento conseguente al sinistro, delle quali avrebbe beneficiato la MASCIOPINTO, legata al PERRONE da vincolo di affinità (madre della moglie).

Le indagini avevano inizio dopo la segnalazione del sinistro stradale avvenuto sulla s.p. 16 Adelfia-Cassano delle Murge ed i1 rinvenimento da parte dei Carabinieri di Adelfia dell’ autovettura Fiat PUNTO, che presentava il parabrezza sfondato e vistose ammaccature sulla parte anteriore del mezzo. Il conducente D’ ADDABBO, in evidente stato di concitazione, riferiva di aver investito un pedone che aveva attraversato improvvisamente la strada. In un vigneto adiacente l’arteria stradale, sul lato destro della carreggiata, oltre la rete metallica di delimitazione, era rinvenuto il PERRONE gravemente ferito , che veniva ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Di Venere di Bari, e decedeva il 10 ottobre 2016.

Le risultanze investigative evidenziavano che la presenza del D’ ADDABBO (fratello uterino della MASCIOPINTO) e del PERRONE sul luogo del sinistro – strada di aperta campagna ubicata in un comune diverso da quello di residenza – non era casuale ma rispondeva ad un programmato disegno criminoso. Seguiva una complessa attività di indagine, articolatasi anche attraverso operazioni tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale e l’audizione di collaboratori di giustizia che consentivano di lumeggiare la personalità del CARINGELLA, in precedenza autore di analoghe condotte fraudolente in danno di compagnie assicurative. Emergeva inoltre che gli indagati avevano proposto ad altro soggetto – legato al PERRONE da rapporti di frequentazione – il coinvolgimento in un sinistro stradale in suo danno al fine di lucrare il relativo indennizzo assicurativo

La vicenda delittuosa si inserisce in un contesto di difficoltà economica e di assoluto degrado ed è connotata dalla caratura criminale del CARINGELI A, portatore di gravi e ripetuti precedenti penali ed allo stato detenuto in carcere in base ad altro provvedimento cautelare