Non vuole farsi identificare e minaccia i Carabinieri. Arrestato un 49enne per “violenza e resistenza a pubblico ufficiale”

Pubblicato il: 24 dicembre 2017 alle 12:00

Sabaudia (LT): Nella tarda mattinata del 22 dicembre 2017, i Carabinieri della locale stazione traevano in arresto un 49enne del luogo. L’uomo, recatosi in quegli uffici con il fine di ottenere informazioni, assumeva una condotta minacciosa ed oltraggiosa nei confronti dei militari presenti opponendo loro resistenza all’atto dell’identificazione. L’uomo veniva quindi arrestato e trattenuto nelle camere sicurezza in attesa del rito direttissimo.