Pubblicato il: 23 dicembre 2017 alle 18:48

Rimini : Nel corso del pomeriggio di ieri venerdì 22 dicembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impiegati nell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Rimini e finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in occasione delle festività natalizie, hanno rintracciato e tratto in arresto B.D., 38/enne marocchino residente a Santarcangelo ma di fatto senza fissa dimora, in esecuzione di ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Rimini.

L’uomo era stato arrestato il 5 dicembre scorso per i reati di resistenza e minaccia a P.U.: in quella circostanza lo stesso era stato anche denunciato a piede libero per il reato di atti persecutori in danno di Renzi Gioenzo, consigliere comunale. In particolare, in più occasioni, l’uomo si era presentato davanti la casa del politico, suonando insistentemente al campanello, proferendo frasi ingiuriose nei confronti dello stesso e dei suoi familiari, nonché, in due circostanze, lasciando dei sacchi di spazzatura davanti il portone di ingresso. A seguito dell’arresto e della relativa udienza di convalida, il 38/enne marocchino è stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Rimini. Ma da subito l’uomo non ha ottemperato alle prescrizioni impostegli dall’A.G., venendo più volte controllato dai Carabinieri in questo centro cittadino nonché nel territorio di Santarcangelo di Romagna. In una circostanza lo stesso è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo che indirizzava nei confronti dei passanti. Tali mancanze, prontamente segnalate dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria, hanno portato all’emissione dell’ordinanza di aggravamento.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’AG che ha emesso il provvedimento.