Pubblicato il: 1 gennaio 2018 alle 15:29

Nella notte del 1° gennaio 2018, i Carabinieri della compagnia di Terracina, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio, svolti nei comuni di Terracina (LT), San Felice Circeo (LT), Sperlonga (LT), Lenola (LT), Fondi (LT), Monte San Biagio (LT) e dei Monti Lepini, finalizzati al controllo della circolazione stradale nonchè al contrasto dei reati predatori e del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, riportavano i seguenti risultati:

controllate 81 persone e 55 automezzi;

effettuati 5 controlli con precursori etilometrici;

elevate 2 contravvenzioni al C.d.S. – totale euro 82,00;

controllati 05 esercizi pubblici;

redatti 02 op/85;

effettuate 4 perquisizioni personali e veicolari.

Nel corso dei predetti controlli i Carabinieri della stazione di San Felice circeo identificavano e deferivano in stato di libertà L.D., in quanto l’uomo, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello di genere proibito, della lunghezza complessiva di cm. 23. L’arma è stata sottoposta a sequestro, assunta in carico e debitamente custodita, in attesa di essere versata presso l’ufficio corpi di reato.