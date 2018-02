Pubblicato il: 19 febbraio 2018 alle 21:59

Nell’udienza tenutasi nell’odierna mattinata presso il Tribunale di Milano, innanzi alla I^ Corte d’Assise, dove è in corso il processo che vede come imputato Herba Lukasz Pawel, ritenuto responsabile del sequestro di persona in danno di Ayling Chloe Louise, agenti della Squadra Mobile di Milano hanno reso testimonianza proiettando altresì in aula filmati relativi alla ricognizione dei luoghi effettuata il 56 agosto 2017 alla presenza della parte lesa.

Le immagini sono state riprese da personale specializzato della Polizia Scientifica a Milano, in via Carlo Bianconi n. 7, luogo ove è avvenuto il sequestro, ed a Lemie (TO), in località Borgial, ove la vittima del reato è stata tenuta prigioniera.