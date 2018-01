Pubblicato il: 21 gennaio 2018 alle 06:30

Milano – Un uomo di 56 anni ha accoltellato un ragazzo di 17 anni dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti. Erano le 22:00 di venerdì, sulla linea 80 quando le telecamere installate sull’autobus riprendono alcuni ragazzi che ritardano volontariamente la ripartenza dell’autobus per consentire l’arrivo di altri amici alla fermata di via Capecelatro a Milano, ma appena saliti a bordo dalla porta anteriore, toccano un uomo di 56 anni che si trovava in piedi accanto all’autista. Ne segue un battibecco tra lui e uno dei ragazzi, che degenera in insulti. Nel frattempo l’autobus giunge alla fermata di piazza De Angeli, e i ragazzi e l’uomo scendono. Una volta in strada, uomo e ragazzi riprendono il litigio, insulti e spinte. Nella colluttazione l’uomo ferisce uno dei ragazzi con un colpo di coltello a un fianco ed egli riporta contusioni che sarebbero conseguenza di colpi al volto, l’impatto subito contro un’ auto in sosta dopo aver ricevuto una spinta. Il 17enne è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli dove si trova in condizioni non gravi ma in prognosi riservata. Il feritore è stato accompagnato in ospedale per alcune contusioni al volto ed è stato denunciato dai carabinieri per lesioni. Il gruppo dei ragazzi era formato da quattro 17enni e un 18enne. Nessuno di loro è stato denunciato, il 56enne deve invece rispondere di lesioni.