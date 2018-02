Marijuana e hashish non sfuggono al cane antidroga: Carabinieri arrestano 38enne

Marijuana e hashish non sfuggono al cane antidroga: Carabinieri arrestano 38enne

Pubblicato il: 3 febbraio 2018 alle 11:20

I Carabinieri della stazione di Resuttana Colli, con il preziosissimo aiuto del cane antidroga “Derby”, hanno proceduto a diverse perquisizioni domiciliari con un unico obiettivo: ricercare sostanza stupefacente.

Nel quartiere Cruillas, entrando nell’abitazione di Vallone Andrea, 38 enne, tutto sembrava regolare ma al controllo delle pertinenze dell’abitazione, ossia in un piccolo magazzino, grazie al fiuto del cane, i militari hanno trovato una busta, con all’interno ben 100 grammi di marijuana. Ben nascosti, tre panetti di hashish, per un peso complessivo di 270 grammi ed un bilancino per la pesatura della sostanza.

E non solo, i tecnici ENEL hanno poi riscontrato che il Vallone aveva l’abitazione allacciata in maniera abusiva alla rete pubblica.

Per il 38enne sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di droga e furto aggravato.

Dopo la convalida ed in attesa del processo, il giudice ha sottoposto il Vallone alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.