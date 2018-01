Pubblicato il: 17 gennaio 2018 alle 07:20

I servizi antidroga dei Carabinieri della Compagnia Bologna Centro hanno portato all’arresto di un altro spacciatore di sostanze stupefacenti, un venticinquenne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora. L’arresto è stato eseguito lunedì sera in Piazza Verdi. Il pusher, dopo essersi avvicinato a un giovane per vendergli del hashish, è finito in manette perché si è trovato di fronte un Carabiniere del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro che stava effettuando un servizio antidroga, vestito con abili civili. La sostanza stupefacente, costituita da 10,5 grammi di hashish è stata sequestrata. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, lo spacciatore è stato rimesso in libertà ai sensi dell’Art. 121 del Codice di Procedura Penale: “Liberazione dell’arrestato o del fermato”.