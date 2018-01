Pubblicato il: 20 gennaio 2018 alle 07:20

San Lazzaro di Savena e dintorni: Nell’ultimo periodo, i Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena, nel più ampio contesto della quotidiana lotta ai reati contro il patrimonio, in particolare i furti negli esercizi commerciali e nelle private abitazioni, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria cinque persone, di età compresa tra i diciotto e i trentotto anni, per reati ai danni di abitazioni ed esercizi pubblici, commessi tra San Lazzaro di Savena, Castenaso e Pianoro. Nei confronti di quattro dei cinque soggetti denunciati, ricorrendone i requisiti, è stata proposta la misura del “Foglio di via” dai Comuni interessati dai furti. Continua il lavoro dei Carabinieri per il contrasto ai reati contro il patrimonio.