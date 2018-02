Pubblicato il: 12 febbraio 2018 alle 20:30

A seguito dell’imbrattamento del murales dedicato a Falcone e Borsellino avvenuto in corso di Porta Ticinese angolo piazza Sant’Eustorgio, il Commissariato Porta Ticinese della Questura di Milano ha posto in essere un’attività d’indagine per individuare l’ autore. I poliziotti hanno identificato ed indagato per l’art. 639 cp un ragazzo del 1986 con precedenti specifici per imbrattamento, il quale non è riconducibile o appartenente ad alcuna area antagonista.