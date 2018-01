La Polizia di Stato ha arrestato ieri tre persone in tre distinti interventi per spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato ha arrestato ieri tre persone in tre distinti interventi per spaccio di sostanze stupefacenti

Pubblicato il: 23 gennaio 2018 alle 19:26

Durante la perlustrazione e controllo all’interno del parco Sempione, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, precisamente gli equipaggi Bike cioè i poliziotti a bordo di bicicletta, hanno bloccato ieri pomeriggio un cittadino del Gambia

di 34 anni per spaccio di marijuana.

Successivamente in piazza Sant’Eustorgio, vicino alle Colonne di San Lorenzo, i motociclisti delle Nibbio hanno controllato un cittadino egiziano di 19 anni trovato in possesso di 25 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per essere vendute.

Infine, in serata gli agenti della volante hanno controllato l’occupante di un’auto in via Bronzino, un italiano di 39 anni, trovato con 100 grammi di marijuana nascosti nell’abitacolo. In seguito, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione dell’uomo nella quale hanno rinvenuto un altro chilo e mezzo di marijuana, 7 chili di hashish e 33 grammi di cocaina.