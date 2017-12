Pubblicato il: 24 dicembre 2017 alle 08:47

La Polizia di Stato ha arrestato uno spacciatore di droga a Milano.

Durante i controlli disposti dal Questore di Milano finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti presso le Colonne di San Lorenzo, gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino, 23enne, irregolare in Italia, perché trovato in possesso di un panetto del peso di 50 grammi di hashish.

I poliziotti, inoltre, hanno indagato in stato di libertà altri due suoi connazionali: uno di 20 anni, con precedenti per spaccio di stupefacenti, in possesso di una decina di grammi di hashish; l’altro 19enne indagato perché irregolare sul territorio nazionale.