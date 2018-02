Pubblicato il: 17 febbraio 2018 alle 11:43

Palermo: La Polizia di Stato ha tratto in arresto, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, AVVENIMENTI Francesco Paolo, palermitano di anni 31.

Nel corso di mirati servizi di appostamento ed osservazione effettuati lungo via Brigata Aosta, strada già tristemente nota per diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della sezione “Investigativa” del Commissariato di P.S. “Libertà”, avevano modo di osservare la presenza in strada dell’Avvenimenti davanti lo stabile della sua abitazione.

L’uomo, nell’arco della serata, è stato avvicinato da diverse persone estranee allo stabile che, dopo avere stabilito un contatto visivo e un dialogo, scambiavano qualcosa ed andavano via.

Essendo chiaro che si trattasse di scambio droga-denaro, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione all’interno dell’abitazione di Avvenimenti.

Avvenimenti Francesco Paolo convive con la madre e con un fratello gemello ristretto agli arresti domiciliari per altra causa.

Gli Agenti per non allarmare il pregiudicato, nel corso dei controlli al fratello gemello (arrestato domiciliare), effettuavano una perquisizione nella stanza di Francesco Paolo, provocandone lo stupore ed il disappunto: questi non trovava nulla di meglio che prendersela con la madre, redarguita in modo incisivo e con tono che tanto somigliava ad una confessione: “Maaa, ti rissi ca quannu soninu i sbirri, m’avvisari subitu ca ietttu tutti i cosi”.

Puntualmente, i poliziotti hanno trovato all’interno dell’armadio, dentro un bicchiere di plastica, 16 grammi di crack solido da confezionare, 11 dosi di crack pronto per essere spacciato e 50,00 euro proventi dell’illecita attività.

Avvenimenti è stato tratto in arresto e l’Autorità Giudiziaria ha disposto che fosse sottoposto agli arresti domiciliari.