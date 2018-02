Pubblicato il: 10 febbraio 2018 alle 12:20

Sabaudia (LT): Nella serata del 09 febbraio 2018, i militari della locale stazione Carabinieri, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato a contrastare il fenomeno dei reati contro la persona e il patrimonio, si mettevano all’inseguimento di un’autovettura i cui occupanti non ottemperavano all’alt dei militari. Nella circostanza, l’autista del mezzo, improvvisamente perdeva il controllo del mezzo terminando la corsa contro un muro di cinta. I malfattori si dileguavano nelle campagne circostanti. La perquisizione veicolare consentiva di rinvenire all’interno del mezzo una valigia ed un borsone contenti monili in oro e bigiotteria oggetto furto a Sabaudia, nonchè strumenti atti allo scasso. Immediati accertamenti permettevano acclarare che quanto recuperato è il compendio di un furto in appartamento a Sabaudia. La refurtiva del valore di circa 15.000 euro verrà in giornata riconsegnata ai legittimi proprietari