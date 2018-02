In carcere truffatrice seriale. Reati commessi in gran parte della penisola

Pubblicato il: 14 febbraio 2018 alle 21:00

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato la 29enne Preziosa LUPPINO del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.

E’ stata raggiunta da un cumulo di pene concorrenti tutte scaturenti da una serie di truffe poste in essere in gran parte del territorio nazionale, per le quali dovrà espiare una pena residua di anni 6, mesi 8 e giorni 22 di reclusione.

L’arrestata, assolte le formalità di rito, è stata associata al carcere di Catania Piazza Lanza.