Pubblicato il: 22 febbraio 2018 alle 13:48

Portici ( NA): I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno accertato che Carlo Vollaro, il 39enne di Portici ritenuto l’attuale reggente dell’omonimo clan camorristico attivo appunto in quel comune, recentemente si era visto più volte con un 60enne di San Giorgio a Cremano già noto alle ffoo per droga ed estorsione aggravata da finalità mafiose.

Vollaro era sottoposto alla sorveglianza speciale, per altro con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza: quegli incontri hanno dunque costituito violazioni delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale ed è per questo reato che i militari di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un’occc emessa dal G.i.p. di Napoli su richiesta della locale DDA, traducendo Vollaro al carcere di Poggioreale.