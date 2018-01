Pubblicato il: 16 gennaio 2018 alle 07:35

Sonnino (LT): In data 14 gennaio 2018, i militari della locale stazione Carabinieri, a conclusione di attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà, per il reato di “danneggiamento aggravato in concorso”, un minore del luogo. Il prevenuto, unitamente ad altro minore non imputabile, nel pomeriggio del 24 dicembre u.s., con una bomboletta spray di colore rosso, aveva imbrattato con scritte blasfeme, il muro perimetrale del piazzale sito in Sonnino Scalo.