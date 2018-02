Pubblicato il: 9 febbraio 2018 alle 22:25

Sermoneta (lt: In data 9 febbraio 2018, ignoti, in via Monticchio, utilizzando una bottiglia in plastica, hanno riversato liquido infiammabile dinanzi alla porta d’ingresso di un immobile gestito dalla cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”, che ospita cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, appiccando successivamente il fuoco che è stato estinto dagli stessi ospiti della predetta struttura. Le fiamme hanno danneggiato lievemente la porta d’ingresso. indagini coordinate dal Reparto Territoriale di Aprilia.