Pubblicato il: 5 febbraio 2018 alle 10:46

Palermo: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, D M. R., nato a Palermo, classe 1999, ivi residente.

A Seguito della perquisizione domiciliare presso l’abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto n.5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per il peso complessivo di gr. 500, n. 55 dosi analoga sostanza per il peso complessivo di gr. 62 custoditi in camera da letto in una scatola di cartone posta sotto il letto, materiale vario per il confezionamento e taglio delle dosi e 270 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività.

L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissimo presso il Tribunale di Palermo.

Dopo la convalida dell’arresto, lo stesso è stato sottoposto all’obbligo di dimora.