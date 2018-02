Pubblicato il: 16 febbraio 2018 alle 12:55

Sezze (LT). In data 15 febbraio 2018, i militari della locale stazione Carabinieri, unitamente al Nucleo Carabinieri Cinofili di Roma Santa Maria in Galeria, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’assunzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti in ambiente scolastico, ispezionavano 5 aule di un istituto superiore, rinvenendo all’interno degli zaini di proprietà di due studenti, una confezione in plastica ed un portafogli, entrambi contenenti sostanza stupefacente tipo “hashish” per un peso totale di grammi 2,64. entrambi gli studenti venivano segnalati all’autorità amministrativa per “detenzione di sostanza stupefacente per uso personale”.