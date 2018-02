Pubblicato il: 5 febbraio 2018 alle 21:20

I militari dell’Aliquota Radiomobile di Acqui Terme hanno tratto in arresto nei giorni scorsi, in flagranza di reato, una 40 enne rumena, Vetuta MITRIEANU, già nota alle FF.PP., con l’accusa di furto ed estorsione.

Alcune sere fa era pervenuta sul numero di emergenza 112 una telefonata da parte di un privato cittadino che asseriva di essere stato derubato di una borsa e di sapere chi la teneva.

Immediatamente veniva inviata un’autovettura sul posto ed il privato cittadino spiegava compiutamente i fatti. Trovandosi all’interno di un bar di Acqui Terme aveva incontrato la MITRIEANU, già a lui conosciuta ed avevano iniziato a chiacchierare. Ad un certo punto l’acquese aveva chiesto alla donna la cortesia di andargli a prendere il portafoglio in macchina dandole le chiavi. La donna, nel fare quanto richiesto, aveva però anche trafugato una borsa contenente numerosi documenti di lavoro dell’uomo. Alcuni minuti dopo quest’ultimo, andando via dal bar si era accorto della sparizione ed aveva chiamato al telefono la donna per chiedere spiegazioni. Per tutta risposta si era sentito chiedere 500 euro per la restituzione della borsa. L’uomo aveva quindi chiamato i carabinieri.

Le immediate indagini condotte dai militari dell’Aliquota Radiomobile avevano permesso di acclarare la veridicità delle dichiarazioni della vittima e, quindi, di trarre in arresto la MITRIEANU con l’accusa di furto ed estorsione. La donna, vistasi alle strette, ha anche rivelato il nascondiglio della borsa che è stata quindi recuperata e restituita all’avente diritto.

La donna è stata ristretta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Cavatore anche a seguito della convalida dell’arresto