Argelato e Casalecchio di Reno: Sabato pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto e quelli di Borgo Panigale hanno denunciato tre persone per furto. In via Due Ponti, ad Argelato, una coppia incensurata di San Giorgio di Piano , settantenne l’uomo, quarantasettenne la donna, è stata denunciata dai militari di San Giovanni in Persiceto per aver asportato dei generi alimentari dagli scaffali di un supermercato. A Casalecchio di Reno, invece, una marocchina di ventotto anni , residente a Modena, è stata denunciata dai Carabinieri di Borgo Panigale perché sorpresa dal personale addetto alla sicurezza del negozio “Oviesse”, mentre stava tentando di asportare dei capi di abbigliamento per bambini. In entrambi i casi, la refurtiva, per un importo complessivo di 200 euro circa, è stata restituita ai legittimi proprietari.