Pubblicato il: 28 gennaio 2018 alle 08:10

Latina: Il 26 gennaio 2018, nel corso della mattinata, in latina i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile – aliquota radiomobile, deferivano stato libertà un 43enne del luogo per i reati di “ danneggiamento” e “ violazione di domicilio”.

L’uomo, nelle prime ore della mattina, dopo aver danneggiato il portone di ingresso di un noto centro commerciale sito in via Nervi, si introduceva in una delle torri presenti, per poi essere scovato e bloccato dai militari operanti.