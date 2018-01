Pubblicato il: 19 gennaio 2018 alle 08:27

Castello di Cisterna: Nicola Ianuale, un 26enne del luogo già noto alle ffoo, figlio di Vincenzo “‘o squadron” capo dell’omonimo gruppo criminale attivo tra Castello di Cisterna e i comuni limitrofi, è stato arrestato dai Carabinieri che lo hanno sorpreso in stato di evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per spaccio.

Ai militari non ha dato un motivo per cui aveva lasciato la sua abitazione, ma durante la perquisizione sono saltati fuori 2 grammi di marijuana.

Arrestato per evasione, dopo le formalità di rito è stato di nuovo sottoposto ai domiciliari ed è in attesa del giudizio direttissimo.