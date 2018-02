Evade per andare a rubare in paninoteca. Carabinieri arrestano un 45enne

Pubblicato il: 7 febbraio 2018 alle 12:14

Sant’Anastasia (NA) :I Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia hanno tratto in arresto Giuseppe Nappa, un 45enne del luogo già noto alle ffoo e in atto sottoposto ai domiciliari.

Dopo essere evaso è stato bloccato dai Carabinieri mentre tentava di perpetrare un furto in una paninoteca dopo averne forzato la porta d’ingresso. Rinvenuti e sequestrati arnesi atti allo scasso.

L’arrestato attende il rito direttissimo.