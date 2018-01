Eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere per “detenzione e spaccio di stupefacenti, nei confronti di un 35enne.

Eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere per “detenzione e spaccio di stupefacenti, nei confronti di un 35enne.

Pubblicato il: 18 gennaio 2018 alle 08:50

Fondi (LT): Il 16 gennaio 2018, alle ore 19.30 circa, i militari della locale tenenza, in esecuzione dell’ordinanza emessa in data 16.10.2018 dal Tribunale di Latina, che concordava con la motivata richiesta di aggravamento della misura, avanzata da quell’ arma, traevano in arresto S.G. 35enne di origini indiane, residente in Fondi, già sottoposto alla misura cautelare degli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nell’ambito di un’ attività investigativa, condotta dalla stessa tenenza.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria.