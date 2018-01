Pubblicato il: 20 gennaio 2018 alle 08:30

Scauri (LT): In data 18 gennaio 2018, i militari della locale stazione Carabinieri traevano in arresto S. A., 25enne del luogo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cassino, dovendo scontare 3 anni, 7 mesi e 7 gg. di reclusione per il reato di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso” commesso in Minturno (LT) in data 16.01.2016. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la casa circondariale di Cassino (FR) come disposto dall’A.G.