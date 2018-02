Pubblicato il: 18 febbraio 2018 alle 13:01

Cisterna: Il 17 febbraio 2018, i Carabinieri della locale stazione traevano in arresto, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma, I.F.G., 21enne, dovendo la stessa espiare la pena di due mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. Altresi’, la medesima è stata deferita all’A.G. Per il medesimo reato, poichè sorpresa dai militari operanti, all’uscita di un supermercato di Cisterna, dove aveva asportato poco prima prodotti alimentari per un valore di € 65, restituiti al legittimo proprietario. L’arrestata è stata condotta presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia come disposto dell’A.G.