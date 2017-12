Droga per tutti i gusti in quella casa di Fiumefreddo: Conviventi in manette

Pubblicato il: 23 dicembre 2017 alle 18:19

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia, coadiuvati dall’unità cinofila del Nucleo di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 26enne Antonio Giuseppe IMBROGIANO e la convivente di 35 anni, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Breve ma proficua attività info investigativa per gli uomini dell’Arma che ieri sera hanno fatto irruzione in quella abitazione di Via Diana. Grazie al prezioso fiuto del cane “Ivan” i militari hanno potuto scovare e sequestrare tra la camera da letto, la cucina ed il bauletto dello scooter in uso all’uomo: 150 grammi di “marijuana”, parzialmente suddivisa in dosi, 20 grammi circa di “hashish” e circa 10 grammi di “cocaina”.

In casa tutto l’occorrente per la preparazione delle dosi: 1 bilancino elettronico di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato proprio per tagliare ed “impacchettare” ogni singola dose.

La coppia, in attesa del rito per direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari.