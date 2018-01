Pubblicato il: 9 gennaio 2018 alle 19:06

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Cosenza, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende, con l’ausilio dei militari della Compagnia Carabinieri di Cosenza, traevano in arresto, per il reato di “ Detenzione abusiva di arma clandestina ” un 42enne cosentino e denunciavano in stato di libertà, per il medesimo reato, la madre, una 62enne cosentina.

Più nello specifico, i militari, in Rende, sulla SS 107, all’altezza di contrada Santo Stefano, notavano un veicolo che, alla vista degli operanti, effettuava una repentina e pericolosissima inversione a “u” nel bel mezzo della superstrada. Pertanto i militari iniziavano un inseguimento che si concludeva pochi chilometri dopo, grazie anche al tempestivo intervento dei militari della Compagnia di Cosenza, accorsi in ausilio. Durante la perquisizione personale e veicolare veniva rinvenuta, occultata in un borsone posto sul sedile posteriore dell’autovettura, una pistola beretta cal. 9, avente matricola abrasa, con il colpo in canna e completa di caricatore contenente 5 cartucce, tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Cosenza.