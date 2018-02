Deteneva hashish in casa. Denunciato

Pubblicato il: 16 febbraio 2018 alle 20:48

Terracina (LT). I Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 43enne del luogo. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di grammi 25 circa di “ hashish ”. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.