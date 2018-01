Denunciato in stato di libertà per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Pubblicato il: 6 gennaio 2018 alle 17:59

Terracina (LT): Il 5 gennaio, in Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno identificato e deferito in stato di libertà un 27enne, di nazionalità bosniaca, poiché destinatario del provvedimento di obbligo di dimora in diverso comune e sorpreso a Terracina (lt) in compagnia di altre persone.