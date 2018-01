Pubblicato il: 11 gennaio 2018 alle 22:00

Nelle prime ore dell’11 gennaio 2018, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Menaggio (CO), nel corso di un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto un 26enne pregiudicato domiciliato a Vercana (CO), sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, sorpreso, poco prima, in Stazzona (CO), in palese violazione dell’obbligo di permanere presso il proprio domicilio dalla ore 21:00 alle ore 07:00. L’arrestato, nel recente passato, era stato più volte denunciato in stato di libertà per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di p.s. e la misura, in conseguenza di ciò, era stata aggravata con l’obbligo di soggiorno.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Menaggio (CO). nel pomeriggio odierno, a seguito del giudizio con rito direttissimo, il Tribunale di Como convalidava l’arresto sottoponendolo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza del 15 gennaio 2018.