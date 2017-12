Pubblicato il: 24 dicembre 2017 alle 13:20

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Navile, durante i recenti controlli del territorio in zona Bolognina, hanno denunciato quattro persone. Un nigeriano ventisettenne e un tunisino trentasettenne sono finiti nei guai per possesso di sostanze stupefacenti, in particolare il tunisino che, perquisito nei pressi del Parco Donatori di Sangue di via Aristotile Fioravanti, è stato trovato in possesso di 2,6 grammi di eroina . Inoltre, come accaduto in passato, anche questa volta, i militari della Stazione Bologna Navile, coadiuvati da una squadra di Carabinieri del VI Battaglione “Toscana”, hanno trovato un involucro di marijuana nascosto nei pressi del mercato rionale di via Francesco Albani. Una coppia di siciliani, invece, cinquantaduenne l’uomo, quarantatreenne la donna , sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici, perché stavano occupando, senza alcun permesso, un appartamento dell’ACER – Azienda Casa Emilia Romagna, situato in via Pellegrino Tibaldi. I due soggetti, una volta identificati, sono stati invitati ad allontanarsi dall’edificio.