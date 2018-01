Pubblicato il: 27 gennaio 2018 alle 22:05

Nella serata di venerdì 26 Gennaio i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno proceduto ad un vasto controllo del territorio esteso a tutta la giurisdizione della Compagnia, in esito al quale si è proceduto al controllo di 3 locali e di 40 persone. Al termine del controllo un 47enne di Stazzano, noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato dai militari dell’Aliquota Radiomobile a Serravalle Scrivia, alla guida sua utilitaria senza patente, che gli era stata revocata. L’uomo era stato già controllato qualche mese fa, ed era risultato senza assicurazione e privo di patente, perché scaduta. Per tale motivo è scattata la denuncia penale, essendo stato trovato per la seconda volta in meno di due anni alla guida senza patente. L’autovettura è stata sequestrata, in attesa della confisca.

I Carabinieri della Stazione di Mornese hanno invece rinvenuto nella disponibilità di un 37enne un cellulare di ultima generazione risultato rubato in provincia di Torino ad aprile scorso. Il ragazzo si è giustificato riferendo ai militari di averlo regolarmente acquistato da un noto sito di compravendita on line di cose usate. In caso di telefono cellulare, tuttavia, non è facile dimostrare di essere stato totalmente in buona fede, in quanto è sempre auspicabile richiedere delle garanzie, come ad esempio che sia corredato di scatola, dalla quale si evinca il numero identificativo dell’apparecchio (Codice IMEI), nonché insospettirsi se il prezzo di acquisto è molto inferiore a quello di mercato. In tal caso l’accusa potrebbe ridimensionarsi da quella di ricettazione (che prevede da 2 a 8 anni) a quella di incauto acquisto che prevede l’arresto fino a sei mesi per chiunque , senza averne accertata la legittima provenienza, acquisti o riceva a qualsiasi titolo cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato