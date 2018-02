Pubblicato il: 9 febbraio 2018 alle 13:05

Palermo: Il controllo integrato del territorio, quell’articolato servizio di verifica amministrativa che sovente sconfina nel penale, coordinato dalla Questura di Palermo ed alla cui realizzazione collaborano numerose altre Forze di Polizia, ha riguardato, ieri, la zona della “ Marinella ” nel quartiere San Lorenzo.

Il servizio è stato svolto dai poliziotti del Commissariato di P.S. “S. Lorenzo”, del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile, con l’ausilio di militari dell’Arma Carabinieri e di personale della Polizia Municipale.

L’attenzione del personale si è indirizzata, principalmente, al contrasto dell’abusivismo commerciale ed al riguardo è subito balzato all’occhio la presenza, in piazza Mandorle, di un venditore ambulante di frutta che aveva occupato abusivamente con la sua improvvisata attività un’area di circa 150 mq lungo la sede stradale.

Si è, pertanto, proceduto al sequestro amministrativo di 5600 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli per un valore complessivo di 13.000,00 euro, circa, dei relativi espositori in metallo ed è stata elevata una sanzione amministrativa di 309,00 euro. Per il titolare della bancarella è scattata, altresì, una denuncia per il reato di occupazione di suolo pubblico.

Nel corso dei servizi sono stati effettuati, inoltre, alcuni posti di controllo che hanno consentito di identificare 45 persone, controllare 20 veicoli ed elevare numerose contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

I servizi proseguiranno nel corso delle prossime settimane.

Foto repertorio