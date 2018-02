Pubblicato il: 3 febbraio 2018 alle 10:20

Latina: Il 1° febbraio 2018, i Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile – aliquota radiomobile, nell’ambito di un controllo di polizia effettuato nel territorio di competenza per la prevenzione dei reati commessi da soggetti sottoposti a misure disposte dall’A.G, hanno deferito, in stato di libertà, per il reato di “evasione” S. A., 35enne, sottoposto alla misura degli agli arresti domiciliari.

L’uomo si è allontanato, senza alcuna autorizzazione, dalla propria abitazione dalle prime ore del mattino, rientrando solo verso le ore 17:00.