Pubblicato il: 2 febbraio 2018 alle 11:15

Sezze (LT):In data 31 gennaio 2018, nel corso di un predisposto servizio antidroga i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina traevano in arresto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” T. V., 43enne del luogo. L’uomo, controllato a bordo del proprio motociclo, veniva trovato in possesso di un involucro in cellophane, occultato nel cruscotto, contenente 23 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Veniva inoltre sottoposta a sequestro la somma contante di euro 550 (cinquecentocinquanta), verosimilmente provento dell’attività illecita. L’arrestato veniva associato alla casa circondariale di Latina a disposizione della competente A.G.