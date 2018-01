Pubblicato il: 9 gennaio 2018 alle 18:34

Gaeta (LT). In data 08 gennaio 2018, i militari della locale tenenza Carabinieri traevano in arresto un 70enne del luogo in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (FR) in data 05.01.2018. Il provvedimento scaturisce da una serie di ripetute violazioni delle prescrizioni commesse dallo stesso durante l’espiazione di una pena domiciliare poi sospesa nel giugno del 2017, a seguito delle quali la Procura di Cassino disponeva la conversione in quella più afflittiva della detenzione in carcere. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva condotto presso la casa circondariale di Cassino (FR), così come disposto dall’A.G..