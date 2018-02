Cittadino indiano denunciato per guida in stato di ebbrezza

Pubblicato il: 23 febbraio 2018 alle 13:40

San Felice Circeo (LT). In data 22 febbraio 2018, i militari dell’Arma del luogo, a conclusione di specifica attività investigativa, deferivano in stato di libertà per il reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 46enne cittadino indiano residente a Sabaudia. L’uomo, il 19 febbraio 2018, si era posto alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze alcoliche, rimanendo coinvolto in un sinistro stradale.