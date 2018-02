Pubblicato il: 8 febbraio 2018 alle 11:55

Fondi (LT): In data 07 febbraio 2018, i Carabinieri della locale Tenenza deferivano in stato di libertà per il reato di “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” un 22enne di Monte San Biagio. L’uomo, la notte del 02 febbraio 2018, si poneva alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, come accertato presso una struttura sanitaria del luogo